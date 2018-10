Ombudsman: Een valse start

Rachid woont in een asielzoekerscentrum (AZC). Daar hoort hij op een gegeven moment dat hij in Nederland mag blijven. Kort daarna krijgt hij twee brieven. Ze gaan over een huis waar hij kan gaan wonen. De eerste brief gaat over een huis in de gemeente waar zijn AZC staat. Dus de gemeente waar Rachid staat ingeschreven. De tweede brief over een huis in een andere gemeente. Hij moet bij die huizen gaan kijken.

De afspraak voor het huis in de andere gemeente staat als eerst. Rachid tekent gelijk het huurcontract voor dat huis. Maar dan zegt zijn eigen gemeente dat dat niet mag. Hij staat bij hen ingeschreven. Wonen in een andere gemeente mag niet. Rachid zegt het huis dus af. Maar dat mag ook niet. Asielzoekers mogen geen huis weigeren; dan kom je op straat. En dat gebeurt.

Zeven maanden zwerft Rachid rond. Een verschrikkelijke tijd. Hij heeft geen geld, geen veilige plaats. Hij hoort later dat hij door een fout twee aanbiedingen van huizen gekregen had. Een fout met zeven maanden zwerven als resultaat.

Uiteindelijk komt Rachid in een tijdelijk huis terecht voor vergunninghouders zonder eigen huis. Daar werkt Yvonne die Rachid door een bureaucratische jungle sleept. Zo regelt ze - na een lange weg vol administratieve hobbels, systeemfouten en dwarsliggende instanties - dat Rachid nu in een andere gemeente ingeschreven staat. Daar krijgt hij uiteindelijk een woning.

En daarna gaat het mis bij DUO. Daar moet Rachid geld lenen voor taallessen voor zijn inburgeringscursus. Door een fout in DUO’s systeem staat er dat Rachid niet inburgeringsplichtig is. Er ontbreekt een vinkje achter zijn naam. Hij krijgt dus geen lening en kan niet starten met taallessen. Opnieuw is daar Yvonne, maar zij krijgt het met DUO niet geregeld. Zij schakelt ons in. We zorgen dat het vinkje er komt. Door dit alles start Rachid pas met inburgeren als hij al twee jaar en twee maanden in Nederland is.

Meedoen in de maatschappij maakt de overheid voor te veel inburgeraars moeilijk. De problemen die er zijn, beschrijven we in ons onderzoek ’Een valse start’, dat woensdag uitkwam. En we noemen de oplossingen die we zien. Bijvoorbeeld meer vrijheid voor de betrokken organisaties om inventieve maatwerkoplossingen te vinden. Dat het nu zo moeilijk loopt, is gek. Iedereen is er immers bij gebaat inburgering zo vlot mogelijk te laten verlopen.

*Gefingeerde namen