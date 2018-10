’Drugsgebruik belast ook het milieu’

Brabant is een bekende afvalput. Nu dumpen de criminelen het afval gewoon in woonwijken. Maar het probleem begint in feite bij de gebruikers. Iedere gebruiker moet zich realiseren dat hij bijdraagt aan het illegale stortprobleem. Mogelijk zijn onder de gebruikers vele milieubewuste mensen. Zij scheiden afval, hebben elektrische auto’s, schaffen zonnepanelen aan etc.

Het milieu en duurzaamheid is voor veel mensen belangrijk, toch blijkbaar niet urgent genoeg. Iedere gebruiker moet zich realiseren dat drugsgebruik een belasting is voor ons milieu en dat zij criminelen sponsoren die hier grof aan verdienen. Stoppen met het gebruiken zal wel een utopie zijn.

Wim Knaap, Hoorn