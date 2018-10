’Ganzen vreten prestigeproject GroenLinks kaal’

Diverse partijen luiden de noodklok nu het college opnieuw fors wil investeren in recreatiegebied Delftse Hout. Geld dat volgens critici beter kan worden besteed aan het verlagen van de tarieven bij Nederlands duurste waterschap.

Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie van Delfland blijkt dat met de circa veertig hectare natuurlijkvriendelijke oevers die tussen 2012 en 2015 zijn aangelegd, een bedrag is gemoeid van circa 20 miljoen euro. Het prestigeproject komt vooral uit de koker van GroenLinks-leden uit collegepartij Water Natuurlijk.

„Het gaat om heel veel geld, terwijl we jaren later nog altijd niet weten of flora en fauna er beter door gedijen. We zien nu alleen dat sommige oevers te hoog zijn aangelegd en worden kaalgevreten door ganzen”, zegt Marja Hilders van de fractie Integer Liberaal. „Wij willen eerst onderzoek voordat er ruim 1 miljoen euro naar de Delftse Hout gaat.”

Delfland wil investeren in de (zwem)plas van de Delftse Hout om mede door de aanleg van natuurvriendelijke oevers de waterkwaliteit te verbeteren. Veel leden in het algemeen bestuur vinden dit volstrekt overbodig, omdat de waterkwaliteit het predicaat ’goed tot uitstekend’ heeft. „Zelfs in de laatste extreem hete zomer is de plas maar twee weken buiten gebruik geweest vanwege blauwalg. Maar kennelijk moet dit er met stoom en kokend water doorheen worden gejast”, zegt Ria van der Burg (Fractie Ongebouwd).

Een motie die door de Fractie Ongebouwd en drie oppostitiepartijen werd ingediend om eerst te onderzoeken welke goedkopere goedkopere alternatieven er zijn, werd deze week weggestemd.

Inmiddels wordt in de wandelgangen gefluisterd dat de extra Verenigde Vergadering die deze week bij afwezigheid van de nieuwe dijkgraaf is uitgeschreven te maken heeft met de aanstaande verkiezingen in maart 2019.

„Blijkbaar wil het college nog even mooie sier maken. En er lijkt sprake te zijn van een uitruil”, zegt een ingewijde. „Onlangs is er namelijk een groot tekort aangekondigd op het project zoetwaterfabriek van de VVD. Ook daar moet geld bij.”

Wantrouwen

Het waterschap wordt de laatste maanden geplaagd door diverse problemen. Zo schreef scheidend dijkgraaf Van Haersma Buma eerder dit jaar in een exit-brief dat in het bestuur al jaren sprake is van onderling wantrouwen en een gebrek aan samenwerking. Ook lekte er via deze krant een intern jaarverslag uit van de vertrouwenspersonen, die bestuurders van Delfland betichtten van intimiderend gedrag.