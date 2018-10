Koppel spaart 35 jaar lang honderden tijdschriften

Willem Kappe en Klaasje Kappe-Mokken uit Staphorst zijn al 35 jaar abonnee van Terdege, een Christelijk familietijdschrift. „Alle nummers hebben we bewaard. Dus reken maar uit hoeveel tijdschriften dat inmiddels zijn: er verschijnen 25 nummers per jaar. Keer 35 jaargangen, dus we hebben 875 Terdeges.”

De magazines liggen normaal gesproken op hoge stapels, netjes naast elkaar op zolder, maar voor de gelegenheid zijn ze in de woonkamer uitgestald. Kappe en Kappe-Mokken zijn echte fanatiekelingen, gebruikten in het begin een heuse verzamelband, maar inmiddels kunnen ze de enorme hoeveelheid tijdschriften nauwelijks aan. „Ze nemen steeds meer ruimte in.”

Ze geven het op. Willem en Klaasje willen van de verzameling af en zoeken via een oproep op de website van het tijdschrift naar ’iemand die er blij mee is’. Een definitief afscheid valt toch zwaar, zéker als de tijdschriften zouden verdwijnen voor de eeuwigheid. „We willen ze graag opruimen, maar we vinden het te rigoureus om ze bij het oud papier te doen.”