Tankwagen met 60.000 liter vloeibaar gas explodeert: zeker 15 doden

Omstanders filmden de explosie. Ⓒ REUTERS

JOHANNESBURG - Het aantal doden door het ontploffen van een tankwagen in Zuid-Afrika is opgelopen naar vijftien, heeft minister Joe Phaahla van Volksgezondheid zondag bekendgemaakt. „Gisteren stond het dodental op tien mensen en nu zitten we op vijftien vanaf vanmorgen”, zei Phaahla tegen verslaggevers in een ziekenhuis dicht bij de plek waar de ontploffing zaterdag plaatsvond.