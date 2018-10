’Belasting nabestaanden MH17 wrang’

Vijf broers en zussen van een bij de moordaanslag op vlucht MH17 in juli 2014 omgekomen vrouw krijgen een forse navordering van de Belastingdienst, omdat ze een half miljoen dollar kregen uitgekeerd via de zakelijke reisverzekering met overlijdensrisicodekking, die haar werkgever had afgesloten.

De belastingrechter oordeelt met de inspecteur dat deze reisverzekering onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden en de uitkering dus verkapt loon, waarover erfgenamen belasting schuldig zijn. „Dat mag dan misschien strikt juridisch zo zijn, gevoelsmatig deugt dit van geen kant”, meent Ploeg.

Als het slachtoffer een ’gewone’ reisverzekering had gehad, was er volgens hem geen sprake geweest van een naheffing. „Onze ervaring is dat verzekeraars in het MH17-dossier coulant zijn. Dan is het vervelend dat de Belastingdienst strikt volgens de letter van de wet handelen”, vindt Ploeg.

Erkenning

In de uitspraak van de rechter wordt het enorme leed van de nabestaanden erkend. Zij houden de Nederlandse overheid mede verantwoordelijk voor deze vliegramp, omdat er geen restricties waren voor vluchten over het oorlogsgebied van Oost-Oekraïne en het gevaarlijke luchtruim niet gesloten was.

„Het is een zeer tragische gebeurtenis. Toch ontheft dat hen niet van loonbelasting. Bij het toepassen van de Belastingwet kan geen rekening worden gehouden met uitzonderlijke omstandigheden. Hier valt de heffing samen met een groot persoonlijk verdriet. Helaas geen reden om de wet niet te volgen”, aldus de uitspraak van de rechtbank Arnhem vandaag.

Alleen de minister van Financiën zou op grond van de hardheidsclausule volgens de rechter kunnen afwijken van de normale gang van zaken. „Een uitgebreide zakelijke reisverzekering, als reizen deel uitmaakt van het dienstverband van een werknemer, is aan te merken als goed werkgeverschap. Deze aanslag valt dan ook onder de belastingregels.”