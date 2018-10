Met haar fenomenale column (Tel. 12/10) over de juridische zwartepietenwaanzin in Friesland, is Nausicaa Marbe voor mij één van de genomineerden. Samen met ondere andere Annemarie van Gaal, Rob Hoogland en Marcel Peereboom Voller, zorgt Marbe dat ik De Telegraaf niet wil missen; geen dag.

Henk Mulder, Hasselt