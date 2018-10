Man heeft drie leeuwen op dakterras wonen en weigert die te verhuizen

Volgens inspecteurs zouden de dieren verplaatst moeten worden naar een meer geschikte locatie. Ook buren stemmen daarmee in: het gebrul van de leeuwen zorgt voor overlast.

Omar Rodríguez heeft daar geen boodschap aan en zegt tegen El Universal de leeuwen te houden om zijn kleinkinderen meer te kunnen leren over de bedreigde diersoort.

Numbi, een van de leeuwen die bij Rodríguez op het dakterras woont. Ⓒ AFP

„Ik weet dat dit misschien niet de beste omstandigheiden zijn. De beste omstandigheden om een leeuw te houden zou op een Afrikaanse savanne zijn, waar ze vrij kunnen rondrennen. Maar...”

Rodríguez zegt dat hij inmiddels al twintig jaar leeuwen bezit en daar de juiste papieren voor heeft, verstrekt door Profepa, een overheidsinstantie in Mexico-Stad. Profepa ontkent dat en stelt dat de leefomstandigheden niet passend zijn.

De zijkant van het terras waar Rodríguez zijn leeuwen houdt. Ⓒ AFP

Vrijdag komen er inspecteurs langs op het dakterras van Rodríguez om de zaak te onderzoeken.

Diepe bijtwonden

Afgelopen zondag werd in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez een man gebeten door een leeuw, die hij houdt als huisdier. Volgens nieuwssite Milenio was de eigenaar dronken en schreeuwde hij tegen het dier. De leeuwin zou meermaals hebben gebeten; de man hield er diepe wonden aan over.