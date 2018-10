Dieselaggregaat jaagt klimaatproject aan

Volgens Van Eijndthoven is het aggregaat alleen gebruikt bij de start van het audiovisuele spektakel over klimaatverandering, dat eerder deze week begon en waar op social media enthousiast over wordt bericht. Bezoekers zien binnen een 360 graden-film die ze meeneemt ’op een ruimtereis van de Big Bang tot in de verre toekomst’.

Het aggregaat wordt vergezeld van een container, ook van de firma Bredenoord, waarin een flinke batterij zit waarin energie wordt opgeslagen. Aggregaat en batterij, de twee rode blokken op het Jaarbeursplein, vormen een zogenoemde hybride set.

Batterij laden

„Het aggregaat is alleen gebruikt om de batterij bij te kunnen laden, hij heeft slechts enkele uren gedraaid”, aldus Van Eijndthoven. „Vanzelfsprekend hebben we ons best gedaan om de stroom op alle mogelijke manieren zo duurzaam mogelijk in te zetten.”

Climate Planet ging afgelopen weekend van start en loopt nog tot en met 3 november. De stroom, vanwege de warme buitenlucht nu dagelijks zo’n 40 kW, wordt afgenomen bij Ballast-Nedam aan de overkant van de Croeselaan.

Woensdag weg

Omdat het knap lastig manoeuvreren is in het stationsgebied, was de planning aanvankelijk container en aggregaat nog even te laten staan.

Na vragen van deze krant is besloten alles woensdagochtend weg te halen.