Het begon als grap, nu roeien Nederlanders naar Puerto Rico

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

HAARLEM - Ze worden al een paar jaar lang voor gek verklaard door familie en vrienden. Toch weerhoudt dat David de Bruijn (33), Bart Adema (34), Erik Koning (51) en Marcel Ates (57), oftewel The Dutch Atlantic Four, er niet van om in december aan hun roeitocht over de Atlantische Oceaan te beginnen. „„En we hebben maar voor zestig dagen eten aan boord.”