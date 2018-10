Tientallen doden bij aardverschuiving Oeganda

Door een aardverschuiving in het oosten van Oeganda zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen. Ⓒ REUTERS

MBALE - Door een aardverschuiving in het oosten van Oeganda zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen. De plaatselijke autoriteiten vrezen mogelijk honderden doden, meldde de Oegandese krant New Vison vrijdag. Een groot deel van het getroffen gebied, ruim tweehonderd kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Kampala, is nog niet bereikbaar.