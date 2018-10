Australische vrouw gedood door krokodil

Foto ter illustratie. Ⓒ EPA

ARNHEMLAND - Een aanval van een zoutwaterkrokodil is een Australische vrouw fataal geworden. Het slachtoffer was volgens Australische media jachtopziener. Ze was vrijdag met haar familie aan het vissen in Arnhemland, een gebied in het noorden van het land, toen het reptiel haar aanviel.