Of ik appeltaarten wilde proeven. Wat een genot, het inspireerde tot een verhaal. Zomaar in een zonovergoten tuin naast een eeuwenoud boerderij-kasteel Sevenear, met appels die in de verte naar rozen smaken. Of ik een kookwedstrijd wil voorzitten. Resto van Harte, dat hartverwarmende initiatief waarbij eenzaamheid aan het fornuis en aan tafel wordt opgelost. Ga je meer over horen.

Ja, de gehaktballen, afgelopen week weer. De Telegraaf Gouden Gehaktbal op die gezellige Markt van 1001 smaken. Ooit bedacht door vriend Jaap Sloof als groet van zijn werkgever aan het Amsterdamse volk. Een amuse dus, een groet uit de keuken. Of ik zin had in een gehaktballenwedstrijd? Het is nu al legendarisch. De ouderwetse Amsterdamse garnalenbal won. Heerlijk, maar wel weer tientallen ballen verder.

En verder? Nou, deze week weer paling en daar ga je over lezen, dan de NK en BK (de Belgen doen ook mee) oestersteken, dan Hollandse thee, ja echt, dan de wedstrijd lekkerste pekelvlees die ik zelf heb aangezwengeld, tussendoor een nieuwe whisky, daarna de NK omelet bakken... help!!!

f.wilbrink@telegraaf.nl