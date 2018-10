Af en toe belden dronken matrozen bij ons aan, in de veronderstelling dat ze bij hun thuisbasis waren. Mijn moeder vergoelijkte hun gedrag door te vertellen dat ze maanden op zee waren geweest. Dat ze in het Verre Oosten en de West hun familie hadden gemist. Hun avonturen beleefden ze in verzengend hete tropische oorden. En dat maakt dorstig.

Haar verhalen wakkerden mijn fantasie aan. Ik droomde van een leven op de Pollux, het knalgele opleidingsschip voor de koopvaardij dat verderop aan het Oosterdok lag afgemeerd. Ik zag mezelf als ’Captain Baines’ aan het roer van de driemaster over de Stille Oceaan zeilen.

Sindsdien is de liefde voor het zeilen gebleven, maar is de koers van mijn leven verlegd. Net als dat van de Pollux overigens. Het schip ligt nog in Amsterdam, maar doet tegenwoordig dienst als toeristisch restaurant. Alleen de naam, Pollux Pacific, is nog een directe verwijzing naar de dromen uit mijn jeugd.