Grapperhaus met nieuwe wet op jacht naar ’fout’ geld

„Denk aan een inval in een pand waar wapens worden gevonden en waar je een miljoen euro vindt”, vertelt de CDA-bewindsman.

„Volgens dat nieuwe systeem mag dat in beslag genomen worden. Degene die zegt rechthebbende te zijn mag dan komen vertellen wat de achtergrond ervan is. De wet vereist nu een veroordeling.”

Werkwijze omdraaien

Het blijkt vaak nog onmogelijk om geld of goederen af te pakken, terwijl er toch een nadrukkelijk vermoeden is dat er een luchtje aan zit. Volgens Grapperhaus schuilt de kracht van de nieuwe methode in het omdraaien van de huidige werkwijze: niet de persoon maar het object staat centraal in het afpakken.

De minister verdedigt volgende week zijn begroting. In een interview met De Telegraaf vertelt hij daar meer over. De spanningen in het kabinet komen ook ter sprake. Ze doen hem denken aan het liedje Dodenrit van Drs. P. „We moeten als kabinet er wel voor zorgen dat we gewoon met zijn allen in die arrenslee blijven zitten en die wolven wegslaan.”

