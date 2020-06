’Standbeeld Pim Fortuyn beklad’

Op het standbeeld staat met witte graffiti-letters ’racist’ geschreven, zo is te zien op meerdere foto’s die op sociale media de ronde doen (zie onder). Rotterdammers spreken er hun afschuw over uit.

Ook raadslid Jami, voorheen activist en publicist en eerder verbonden aan de PVV, uit zijn woede. „Ik word hier echt ziedend van!” Richard de Mos, raadslid in Den Haag, noemt het bekladden ’polariserend en ronduit walgelijk’.

Demonstratie Black Lives Matter

In Rotterdam hielden betogers woensdag een Black Lives Matter-demonstratie om zich af te zetten tegen het politiegeweld in de Verenigde Staten, waar een zwarte arrestant ondanks zijn noodkreten bezweek bij een hardnekkige arrestatie. De demonstratie in Rotterdam werd voortijdig beëindigd omdat het te druk was. Daarna volgden ongeregeldheden. Ruiten, hekken en terrasstoelen werden vernield.