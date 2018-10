Nigeriaanse militie laat 833 kinderen, onder wie kindsoldaten, vrij

De vrijlating is een overwinning voor de mensenrechten en de bescherming van kinderen, aldus een vertegenwoordiger van de organisatie vrijdag. „Wij roepen alle partijen in het conflict op om te stoppen met het rekruteren van kinderen en kinderen gewoon kinderen te laten zijn.”

Een jaar geleden heeft de CJTF-burgermilitie in het noordoosten van Nigeria contractueel toegezegd geen kinderen meer tot haar gelederen toe te laten. Tot nu toe zijn alleen al in de stad Maiduguri bijna 1500 jongens en meisjes geïdentificeerd die verbonden zijn met de burgermilitie, legt Unicef uit. De militie is een relatief losjes georganiseerde groep en heeft als doel het bestrijden van de islamistische terroristische organisatie Boko Haram.

Volgens Unicef is er ondanks de recente vrijlating nog veel werk aan de winkel: „Veel kinderen blijven in dienst van andere gewapende groepen, als strijders of in ondersteunende functies.”