Vrouw verliest drie voortanden bij carnavalsruzie

De man (56) sloeg met gebalde vuist enkele voortanden en een snijtand uit haar mond. De politie heeft man opgepakt.

De vrouw vertelde volgens de politie dat ze met haar partner en kinderen de hele dag carnaval had gevierd in Prinsenbeek. Het gezelschap kreeg ruzie met een groepje andere mensen. Wat de aanleiding was, is nog onduidelijk.

Het tumult liep uit op een vechtpartij waarbij de 53-jarige vrouw keihard in haar gezicht werd geslagen. Ze werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ze mist haar voortanden in haar bovenkaak en aan de rechterkant een snijtand. Ze heeft zich bij haar werkgever ziek moeten melden.