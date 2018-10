Predikant VS komt vrij ondanks veroordeling Turkse rechter

Volgens ooggetuigen in de rechtszaal huilde Brunson (50) tijdens het vonnis. Kort daarvoor had hij tegen de rechtbank gezegd: „Ik ben een onschuldig man. Ik hou van Jezus, ik hou van Turkije.” President Donald Trump reageerde op de uitspraak via Twitter: „Mijn gedachten en gebeden zijn bij voorganger Brunson, we hopen hem snel weer veilig thuis te hebben.”

Tijdens het requisitoir werd al duidelijk dat justitie op vrijlating aanstuurde. De aanklager eiste weliswaar tien jaar cel tegen Brunson, die terechtstond voor terrorisme wegens betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van 2016, maar vroeg ook om opheffing van zijn huisarrest en andere beperkende maatregelen.

Brunson woont al twintig jaar in Turkije. Het Turkse Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde hem van banden met Fethullah Gülen, de geestelijke die volgens de Turkse regering het brein is achter de couppoging. Zijn gevangenschap leidde tot hoogoplopende diplomatieke spanningen tussen de NAVO-bondgenoten Turkije en de Verenigde Staten.

Eerder deze week suggereerden bronnen rond de Amerikaanse regering al dat Washington en Ankara afspraken hadden gemaakt die tot zijn vrijlating zouden leiden. Tijdens de behandeling van de rechtszaak zeiden diverse getuigen die belastend hadden verklaard tegen de Amerikaan dat er onjuistheden stonden in verklaringen die aan hen waren toegeschreven. Ook dat deed de hoop op een voor Brunson goede afloop bij de verdediging toenemen.