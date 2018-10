Kindje vermist na overstromingen Mallorca

Reddingswerkers zoeken naar het vermiste jongetje. Ⓒ EPA

MALLORCA - Op Mallorca zoeken reddingswerkers naar een jongetje van 6 jaar, dat verdween tijdens de hevige regenval en overstromingen dinsdagnacht in het dorpje Sant Llorenç des Cardassar. Hij is de laatste die wordt vermist, het dodental is na gisteren op twaalf blijven steken.