Jongerius wil door als Europarlementariër

De in 2014 verkozen Jongerius (57) hield zich de afgelopen jaren vooral bezig met wetgeving die regelt dat tijdelijke werknemers uit een ander EU-land bij gelijk werk recht krijgen op hetzelfde loon als hun collega’s in het gastland. Ze was eerder voorzitter van vakcentrale FNV en is sinds 2013 lid van de raad van commissarissen van PostNL.

De PvdA-delegatie in het Europees Parlement bestaat naast Jongerius uit Paul Tang en Kati Piri. Ook dit duo wil door. Deze week werd duidelijk dat EU-commissaris Frans Timmermans PvdA-lijsttrekker wordt voor de Europese verkiezingen van mei volgens jaar. Tang trok zijn kandidatuur om de lijst aan te voeren in.