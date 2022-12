Musk dreigt Twitter-employees: wie informatie lekt kan voor rechter worden gesleept

Dat zou blijken uit een email die is geopenbaard door de tech-nieuwsbrief The Platformer. Volgens de New York Post hebben alle medewerkers een NDA (non-disclosure agreement) getekend. Wie de voorwaarden in die geheimhoudingsovereenkomst breekt kan ’ernstige gerechtelijke stappen’ verwachten.

Musks waarschuwing is een reactie op recente onthullingen over Twitter. „Zoals blijkt uit de gedetailleerde, vertrouwelijke informatie die veelvuldig is gelekt, zijn er nog steeds mensen in ons bedrijf die niet in het belang van Twitter handelen en zich niet aan hun NDA houden”, schrijft Musk.

„Dit zullen we maar één keer zeggen: Als jij opzettelijk en duidelijk jouw NDA aan je laars lapt, accepteer je de wettelijke verantwoordelijkheid daarvoor en Twitter zal daarvoor een schadevergoeding eisen.”

Werknemers hadden tot gistermiddag om kenbaar te maken dat ze de boodschap van Musk hebben begrepen. Musk zegt wel dat hij ’kleine vergissingen’ zou kunnen vergeven, maar het „versturen van gedetailleerde informatie naar de media zal de de reactie oproepen die daarbij past.”