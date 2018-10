Zullen we stoppen met ruziën over Zwarte Piet?

Ⓒ De Telegraaf / Redactie Verrijking

Demonstraties, schreeuwpartijen, beschuldigingen van racisme, een wegblokkade en zelfs een strafproces. Alsof de kinderen voor wie het Sinterklaasfeest bedoeld is niet bestaan, gaan volwassen voor- en tegenstanders rollend met elkaar over straat. Moet het zeuren over Zwarte Piet nu maar eens stoppen?