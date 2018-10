Gevaarlijke zendtijd- en energieverspilling

Ewald Engelen Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Je kan er de klok op gelijk zetten. Zodra de blaadjes gaan vallen begint in Nederland het gemekker over Zwarte Piet. De tegenstanders verwijten de voorstanders ongevoelig te zijn voor het kwetsende karakter ervan voor zwarte medemensen. Terwijl de voorstanders de tegenstanders verwijten spijkers op laag water te zoeken. En voor je het weet valt aan de ene kant het ’R’-woord en aan de andere kant het ’N’-woord, vallen er over en weer klappen, worden er snelwegen bezet, worden basisscholen belegerd en vindt de intocht van Sinterklaas plaats onder politiebegeleiding.