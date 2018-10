’Staak wild geraas, maar blijf praten’

Nurlaila Karim Ⓒ Foto ANP Kippa

De discussie over Zwarte Piet moet niet ophouden, maar wel op zachtere toon gevoerd. De emoties van beide kampen zijn nu zo hoog opgelopen, iedereen schreeuwt tegen elkaar maar er wordt niet naar elkaar geluisterd. Terwijl we de commotie ook kunnen aangrijpen om redelijk te worden en de traditie van het Sinterklaasfeest naar het volgende decennium te tillen, zonder dat we daar iemand mee schaden of pijn doen. Ik denk dat de meeste Nederlanders verlangen naar zo’n oplossing.