Uitslag stelling: Schaduwmacht bedrijven

Van de week waren vertegenwoordigers van de grote bedrijven op bezoek in het Catshuis voor overleg. Wat ze hebben besproken met de premier, blijft geheim. „Als ze het in Nederland voor elkaar kunnen krijgen dat de regering bereid is de wet te veranderen ten gunste van de grote bedrijven, dan hebben ze duidelijk te veel macht”, laat een deelnemer weten.

De deelnemers zijn erg verdeeld over de vraag of Rutte ondanks dat het hoofdkantoor van Unilever niet naar Nederland komt, toch de belasting gaat afschaffen: 41 procent denkt van wel, terwijl 43 procent gelooft dat het plan niet doorgaat.

Mocht de belasting niet worden afgeschaft, dan mag de vrijgekomen twee miljard euro niet naar het bedrijfsleven, zo vindt meer dan driekwart van de respondenten. „Het geld moet naar de zorg, veiligheid en onderwijs. Bedrijven krijgen toch genoeg. Ze vinden allerlei mazen in de wet om toch belasting te kunnen ontduiken.” Een andere respondent vindt dat het belastinggeld prima gebruikt kan worden om de verhoging van het lage BTW-tarief te schrappen.

Nederland is bij veel buitenlandse bedrijven al favoriet vanwege de gunstige belastingdeals. De meeste stemmers denken dat dit goed is voor de werkgelegenheid in Nederland. Bijna alle respondenten vinden wel dat de regering meer openheid moet geven over de deals die ze sluit met grote bedrijven. „Multinationals sluiten al te veel deals met de belasting. Stop dus met ze de hele tijd te pleasen.” De deelnemers denken dat de multinationals zonder de VVD in de regering het minder voor het zeggen zouden hebben. Een stemmer vindt het ook dom dat ‘de arbeiders’ massaal op de PVV hebben gestemd, terwijl die partij niets heeft kunnen uitrichten tegen de groeiende macht van het grootkapitaal.

Ook denkt een meerderheid dat de grote internationale bedrijven meer macht hebben omdat de vakbonden minder goed zijn georganiseerd. „Vakbonden kunnen niet zo heel veel meer als vroeger, omdat er steeds minder mensen lid zijn”, aldus een stemmer die voorspelt dat de kloof tussen rijk en arm op den duur zo groot wordt dat ‘de boel een keer ontploft’. Een stemmer citeert de voormalige Amerikaanse president Roosevelt die vond dat het niet erg was als bedrijven macht hebben, mits ze genoeg tegenspel hebben van overheid en vakbonden. „Doordat werknemers zich niet meer kunnen verenigen, komen ze steeds meer in de verdrukking. En het bedrijfsleven bepaalt nu de volledige politiek.”

Bijna iedereen denkt ook dat de salarissen van topmensen aan banden moeten worden gelegd. Een stemmer denkt dat politici hier niks aan willen doen omdat ze later de multinationals nodig hebben om toe te treden tot het ’old boys network’. „Het gelobby tussen politiek en bedrijfsleven , kent geen grenzen.”

Veruit de meesten geloven dat de grotere kloof tussen arm en rijk is veroorzaakt door de groeiende macht van multinationale bedrijven. Overigens denken de meesten niet dat we het te goed hebben om ons daarover boos te maken.