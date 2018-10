Rutte spoort bedrijven aan tot meer openheid

„Fiscale voordeeltjes” zijn in het Catshuis niet ter sprake gekomen. De ontmoeting viel samen met coalitiegesprekken over een nieuw pakket belastingmaatregelen voor bedrijven, nu de afschaffing van de dividendbelasting zo goed als zeker niet doorgaat. Rutte houdt evenwel vol dat het onderwerp niet op de agenda stond. Het gesprek was al maanden geleden gepland.

De topmannen van grote ondernemingen moeten volgens Rutte weer zichtbaarder worden. „Ga bij Pauw zitten of De Wereld Draait Door, desnoods bij Hart van Nederland, waar je het ook kwijt wilt, maar ga praten”, aldus de premier tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte bracht vermaarde zogenoemde captains of industry als Gerrit Wagner en Floris Maljers in herinnering. Zij zwaaiden in de jaren zeventig en tachtig de scepter bij respectievelijk oliemaatschappij Shell en levensmiddelengigant Unilever. „Die mensen hadden groot gezag” als zij in talkshows of actualiteitenprogramma’s verschenen, zei Rutte.

Uitgerekend Shell en Unilever, met afstand de twee belangrijkste fondsen op de beurs in Amsterdam, waren er donderdag niet bij. Rutte weet niet waarom. „Ik heb geen aanleiding om aan te nemen dat ze boos zijn”, zei hij. De twee zwaargewichten waren ook de grootste pleitbezorgers van afschaffing van de belasting op de winstuitkering aan aandeelhouders.