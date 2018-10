’Getuigen Holleeder spreken elkaar tegen’

La Serpe was kroongetuige in het liquidatieproces Passage, net als Fred Ros. Hij werd vrijdag eveneens aan de tand gevoeld in de zaak-Holleeder. De nadruk lag daarbij op de tegenstrijdigheden die Holleeders advocaten zien in de verklaringen die zij aflegden. Holleeder was geen verdachte in Passage, maar zijn strafzaak gaat deels over dezelfde moorden.

La Serpe en Ros werden beurtelings ondervraagd door Sander Janssen, Holleeders andere advocaat. Hij nam hen mee terug naar 2004, toen Ros in de gevangenis een opdracht zou hebben verstrekt aan La Serpe om de Hilversumse crimineel George van D. te vermoorden. Ros heeft dit altijd „onzin” genoemd en kreeg eerder al gelijk van het gerechtshof, dat geen bewijs zag. La Serpe, van wie de beschuldiging aan het adres van Ros kwam, werd veroordeeld voor de voorbereiding van de voorgenomen aanslag.

’Een van de twee kroongetuigen liegt’

„De conclusie: een van de twee kroongetuigen liegt”, constateert Malewicz. De rechtbank heeft volgens hem „wel iets om over na te denken” en moet „een geheel eigen afweging maken” over de betrouwbaarheid van de beide kroongetuigen. Dat het gerechtshof hun verklaringen in Passage eerder betrouwbaar noemde, doet daar volgens hem niets aan af.

Holleeders advocaten hebben de rechtbank vooral aan het denken willen zetten over de rol van Peter la Serpe. Die heeft onder meer verklaard dat hij Willem Holleeder in de aanloop naar de moord op Kees Houtman in 2005 de woorden ’Osdorp eerst’ heeft horen uitspreken, een voor ’de Neus’ zeer belastende uitspraak.

„La Serpe heeft dat toen gekoppeld aan een moordopdracht en heeft dat deze week herhaald”, aldus Malewicz. „Maar het zijn twee woorden die niet worden onderbouwd. Holleeder ontkent de hele ontmoeting, net als Jesse R., die er volgens La Serpe bij was. En als hij Fred Ros al verkeerd heeft begrepen met zijn moordopdracht, wie zegt dan dat hij die woorden goed heeft geïnterpreteerd - áls ze al zijn uitgesproken?”

Verhoren Ros

Het proces-Holleeder gaat vanaf maandag verder met het verhoor van Fred Ros. Daar zijn drie dagen voor uitgetrokken.