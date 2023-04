Wrak van vermiste Japanse helikopter gevonden, vijf inzittenden overleden

TOKIO - Het wrak van de Japanse legerhelikopter die eerder deze maand in zee is gecrasht, is gevonden. Het Japanse leger vond het wrak, met daarin vijf lichamen, zondag tijdens een zoektocht diep in de zee. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.