Moszkowicz doet aangifte tegen historicus om typering ’Holocaust-exploitant’

AMSTERDAM - Oud-advocaat Bram Moszkowicz gaat aangifte doen tegen de Maastrichtse historicus Paul Bronzwaer wegens smaad en laster. In een recent verschenen boek over Moszkowicz’ vader, Max sr, zegt Bronzwaer over hem (Max) onder meer dat hij „een soort Holocaust-exploitant” is. De oude Moszkowicz overleefde in de Tweede Wereldoorlog een verblijf in Duitse vernietigingskampen, waar zijn familie om het leven werd gebracht. Moszkowicz „probeert er munt uit te slaan”, zo wordt Bronzwaer in het boek geciteerd, en „een martelaarsrol opnemen.”