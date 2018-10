Kabinet steunt vaccinatie-oproep aan 16-jarigen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) noemt de maatregel „een van de routes waardoor je de vaccinatiegraad kunt verhogen, en zestienjarigen mogen daar zelf over beslissen.” Hij zegt alles te steunen wat mensen aanmoedigt zich in te enten, mits ze daarvoor in alle vrijheid kunnen kiezen.

Blokhuis is niet bang te stoken tussen kinderen en hun ouders, die er kennelijk ooit voor hebben gekozen hun kind niet te vaccineren. Hij wijst erop dat jongeren daar na hun zestiende verjaardag nu eenmaal zelf over gaan.

De vereniging van jeugdartsen, die op scholen en consultatiebureaus werken, wil niet-ingeënte zestienjarigen aanschrijven met de vraag alsnog hun prikken te halen. Deze AJN weet welke jongere gevaccineerd is en wie niet of niet helemaal. Als zo’n brief niet lukt, denkt de vereniging aan een wervingscampagne, open spreekuren en extra voorlichting op scholen, zegt zij tegen televisieprogramma De Monitor.

Het aantal ouders dat zijn kinderen laat vaccineren daalt sinds 2013. Zo heeft nog niet de helft van alle meisjes de prik tegen HPV gekregen. Dat virus veroorzaakt baarmoederhalskanker.