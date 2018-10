Zitting krijgsraad Suriname naar eind oktober

Tegen Bouterse en acht andere verdachten is 20 jaar cel geëist. Ⓒ AFP

PARAMARIBO - Het strafproces rond de Decembermoorden in Suriname is vrijdag niet hervat. De president van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor heeft de zitting in de militaire kamer verschoven naar 30 oktober, zo deelde de griffier van de krijgsraad mee. Er is geen reden aangegeven voor de andere datum.