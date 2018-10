Ouders Brunson missen nieuws over vrijlating

De 75-jarige vrouw vertelde telefonisch de hele nacht op te zijn gebleven voor een gebedsbijeenkomst. „Toen we thuis kwamen vielen we in slaap”, vertelde ze vanuit haar woning in Black Mountain (North Carolina). „Ik ben zo opgewonden. Het is fantastisch. Bedankt dat u ons dit liet weten. We zijn zo blij”, zei ze tegen de verslaggever.

De journalist las telefonisch nieuws over de vrijlating voor terwijl de ouders van Brunson meeluisterden. „We zijn dolblij dat God de gebeden heeft verhoord van veel mensen uit de hele wereld”, stelde de moeder van de vijftigjarige predikant.