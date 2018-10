Weer bloedige confrontaties bij grenshek Gaza

Palestijnse betogers dragen gewonde weg bij slagveld vol brandende banden bij het grensgebied. Ⓒ AFP

GAZA - Israëlische troepen hebben zeven Palestijnen doodgeschoten tijdens nieuwe onlusten in het grensgebied tussen Gaza en Israël. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook, waar Hamas aan de macht is. Er raakten volgens het ministerie ook zeker 250 mensen gewond, onder wie tien minderjarigen.