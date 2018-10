Minister niet blij met herbenoeming na debacle

DEN HAAG - Na het examendebacle op het VMBO Maastricht is minister Arie Slob (Onderwijs) niet blij met de herbenoeming van bestuursvoorzitter André Postema bij de betrokken scholenkoepel. Het besluit was aan de raad van toezicht, maar Slob zou het hebben ontraden als hem advies was gevraagd, zo laat hij de Tweede Kamer weten.