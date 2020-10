Minder nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland mogen voetbalfans nog naar het stadion, zoals hiet bij Hertha BSC. Ⓒ Reuters

BERLIJN - Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur met 8685 gestegen. Dat meldt het Robert Koch Instituut (RKI) voor infectieziekten maandag. De stijging is minder dan een dag eerder toen 11.176 nieuwe gevallen werden gerapporteerd.