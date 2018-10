De zwarte kant van Bin Salman

Kroonprins Mohammed bin Salman is zijn aanzien definitief kwijt sinds de moord op Khashoggi. Ⓒ AFP

RIYAD - „Trek je niets aan van de internationale kritiek”, hield Mohammed bin Salman deze zomer zijn militaire commandanten voor, verwijzend naar de ophef over de bloedbaden die Saoedi-Arabië aanricht in Jemen. „We willen een onuitwisbare indruk achterlaten op generaties van Jemenieten. We willen dat hun kinderen, vrouwen en zelfs de mannen sidderen van angst als de naam Saoedi-Arabië valt.”