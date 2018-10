Madurodam wil letters ’I amsterdam’ graag hebben

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma staan de letters voor individualisme „terwijl wij in deze stad solidair en divers willen zijn”, zo liet ze eerder weten. De partij wil dat er geen citymarketing meer wordt bedreven met de letterbeelden. Pas in november wordt over het voorstel gestemd, maar het lijkt erop dat een meerderheid van de Amsterdamse raad het steunt.

Toeristenpleister Madurodam zegt voor beide partijen een passende oplossing te hebben door de letters te hergebruiken. „De letters horen op kruipafstand van het rijksmuseum thuis”, zegt een woordvoerder.

Symbolisch bedrag

De Haagse publiekstrekker heeft door middel van een brief aan de Amsterdamse raad haar voorstel bekend gemaakt. „We hopen dat we voor een symbolisch, bij onze kleine portemonnee passend, bedrag de letters over kunnen nemen.”