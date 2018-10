Anti-Piet activiste zet illegale opnames A7-proces online

Twee bussen van anti-Pie activisten werden door tegendemonstranten tegengehouden op de A7 bij Joure. Ⓒ ANP

LEEUWARDEN - Een activiste uit het kamp van de anti-Piet beweging heeft in de rechtszaal in Leeuwarden, waar deze week het proces tegen de blokkeerders van de A7 plaatshad, illegale geluidsopnames gemaakt. Het maken van foto’s, video’s of geluidsopnames door mensen uit het publiek is in het gebouw van de rechtbank verboden.