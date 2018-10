Gegevens 10.000 klanten Achmea gestolen

De woordvoerster kan niet zeggen of er is gehackt of dat iemand op andere wijze de gegevens heeft buitgemaakt. „Wij betreuren het dat het datalek is ontstaan. We werden in augustus benaderd door een bron die zei te beschikken over de gegevens van 10.000 klanten die hij heeft buitgemaakt”, zegt woordvoerster Fleur Bello. „Wij hebben het toen vervolgens direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.”

Volgens de woordvoerster zei de bron dat hij de gegevens zou wissen, „maar nu heeft hij ze alsnog naar de Stentor gestuurd.”

Achmea heeft een intern onderzoek ingesteld naar het lek. Ook is een bewustwordingscampagne gestart onder de medewerkers om ze tot voorzichtigheid te manen.