’Turkije wordt nooit EU-lid’

Dat zegt de Duitse conservatief zaterdag in een interview met De Telegraaf. Weber hoopt namens zijn politieke familie naar voren geschoven te worden geschoven als kandidaat om Jean-Claude Juncker op te volgen. Hij maakt daarvoor een zeer goede kans.

De toetredingsgesprekken met Turkije liggen momenteel plat, zonder dat er vooruitzicht is op het opnieuw opstarten van onderhandelingen. Maar Weber wil er zo snel mogelijk een dikke rode streep door zetten. Formeel moeten de regeringsleiders en presidenten zo’n besluit nemen. „Maar als ik de Commissie leid heb ik wel een mandaat en ik zeg dat Turkije geen lid kan worden.”

Over de Brexit is hij pessimistisch. De kans is volgens hem levensgroot dat er een harde Brexit, zonder akkoord tussen de EU en het VK dus, komt. Niet omdat premier May onwillig is, maar omdat er geen enkele deal op voldoende draagvlak kan rekenen in het Britse parlement. „Er is chaos in Londen”, aldus Weber.

Een uitbreid interview met Manfred Weber leest u in de zaterdageditie van De Telegraaf.