Wild zwijn valt hond aan in Lunteren: ’Konden geen kant op’

Paniek in het centrum van Lunteren, schrijft de Gelderlander na een incident met een loslopend wild zwijn zondagmiddag. Het beest zou zo aangeslagen zijn geweest dat het op straat een hond aanviel. Het zwijn kwam het Luntersch Buurtbosch uitgerend, mogelijk door de toegenomen drukte in de natuur, zoals het afgelopen jaar wel vaker het geval was. „Met z’n kop omlaag rende hij op ons af. We konden geen kant op”, zegt een vrouw die samen met haar blinde vader op stap was.

Op internet circuleren beelden van het zwijn in het doorgaans rustige Lunteren, tussen Barneveld en Ede in, pal naast het omvangrijke Veluwepark. Het beest zou met een bloedende snuit een bezoek hebben gebracht aan het plaatsje. Volgens Van Harn was het dier op zijn beurt ook al aangevallen, vermoedelijk door een hond. Hij zegt dat hij steeds vaker gewonde reeën of wilde zwijnen spot.

„Ik heb direct mijn geweer gepakt om hem af te schieten. Een gewond dier kan een gevaar opleveren als die richting de snelweg loopt. De veiligheid van mensen gaat voor alles”, aldus de boswachter tegen Omroep Gelderland. Het beest werd echter niet gevonden. „Als hij weer in het dorp opduikt, schiet ik hem alsnog af.”

Honden aan de lijn

„Het bos wordt in coronatijd zo druk bezocht en iedereen neemt een hond mee. Die lopen vaak los. Wilde dieren raken dan in paniek en vluchten. Vorige week heb ik een wild zwijn en een ree moeten afschieten die gewond zijn geraakt door een hondenbeet. Mensen zijn welkom in het bos, maar houd honden wel aangelijnd”, vervolgt Van Harn.

Tips of beelden? [email protected]