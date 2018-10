Wietzombies in de VS

Kinderen lopen langs een verdwaasde verslaafde in de wijk de Bronx in New York. In 2016 stierven 1.370 New Yorkers aan een overdosis. Ⓒ FOTO AFP

WASHINGTON - Amerika wordt geteisterd door een golf aan overdoses door synthetische wiet. In de hoofdstad Washington DC zijn honderd overdoses per week geen uitzondering. Hulpdiensten kunnen de situatie amper aan. Het is het laatste middel in een lange rij drugs en een opiatencrisis die de VS in haar greep houdt.