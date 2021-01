Weer minder dan 6000 nieuwe coronagevallen

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 37.500 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 5359 per etmaal. Het aantal van donderdag ligt daar iets boven, maar het aantal nieuw vastgestelde besmettingen daalt nog steeds. Vorige week donderdag kwamen er ruim 6500 positieve tests bij en de donderdag daarvoor bijna 9700.

Amsterdam telde afgelopen etmaal 252 positieve tests en in Rotterdam werd het coronavirus aangetroffen bij 216 inwoners. Verder werden 136 besmettingen in Den Haag, 102 in Eindhoven en 91 in Tilburg vastgesteld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 91, tegen 87 op woensdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden.

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus vastgesteld bij bijna 933.000 Nederlanders. Van meer dan 13.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen vrijwel zeker hoger.

Ziekenhuiscijfers

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij iets afgenomen. In totaal zijn nu 2340 patiënten met Covid-19 opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 44 minder dan woensdag.

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 zijn er 673 dusdanig ziek dat ze op de intensive care liggen, twee minder dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 42 af tot 1667.

Woensdag registreerde het LCPS een afname van in totaal 61 patiënten. De drie dagen daarvoor was sprake van een stijging.

Het LCPS verwacht dat de dalende trend nog langzaam zal doorgaan. Door de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus, die besmettelijker is, zou de instroom binnenkort echter weer snel kunnen gaan stijgen, vrezen de ziekenhuizen.

In Duitse ziekenhuizen liggen ook nog steeds 4 Nederlandse coronapatiënten op de intensive care. Het LCPS meldt verder dat slechts twee patiënten zijn verplaatst naar een andere regio.