Opnieuw mishandeling bij Vindicat

De mishandeling had plaats op 1 oktober tijdens een vechtpartij in de sociëteit van de Groningse studentenvereniging. Een paar dagen later deed de mishandelde persoon aangifte.

Vindicat kwam de afgelopen jaren meerdere malen in opspraak. In juli werd een lid veroordeeld tot een werkstraf voor mishandeling van een corpslid. Eerder was een ander Vindicat-lid veroordeeld tot een taakstraf, nadat hij tijdens een ontgroening op het hoofd was gaan staan van een aspirant-lid.

Naar aanleiding van de incidenten besloten de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Vindicat dit jaar geen bestuursbeurzen meer te geven en de vereniging niet meer uit te nodigen voor officiële gelegenheden.