’Turkije wordt nooit lid van de EU’

Manfred Weber, hier na een bezoek aan Theresa May, is gepokt en gemazeld in de Europese politiek.

Niet Frans Timmermans, maar Manfred Weber is vooralsnog de belangrijkste gegadigde om Jean-Claude Juncker op te volgen als baas van de Europese Commissie. De 46-jarige Duitser is de fractieleider van de EVP, de christendemocraten in het Europees Parlement en daarmee een spilfiguur in Brussel.