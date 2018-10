Alleen politici zijn nog enthousiast over EU

De Europese verkiezingen zijn pas in mei maar de mannetjes (geen vrouwen gezien) voor de topposities lopen zich al warm. ‘Onze’ Frans Timmermans voorop, al gooit de Duitser Frans Weber (zie het interview met hem van onze correspondent Ruud Mikkers elders in deze krant) mogelijk nog hogere ogen. Stilletjes op de achtergrond maken zich nog andere types gereed. Naar verluidt is ‘onze’ premier Mark Rutte daar één van.