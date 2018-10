Wie burgemeester van Haarlem is, moet sterk in zijn schoenen staan

Burgemeester Wienen verlaat geflankeerd door beveiligers het stadhuis. De grimmige realiteit voor een bestuurder die hard optreedt. Ⓒ Michel van Bergen

Zelden is een burgemeester in Nederland zo ernstig bedreigd – en zo zwaar beveiligd – als Jos Wienen. De eerste burger van Haarlem is noodgedwongen in een safehouse ondergebracht, en bij elke stap die hij zet wordt hij geflankeerd door bewapende beveiligers. Haarlem staat, niet voor het eerst, op scherp.