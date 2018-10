Eerste VN-medewerker Congo besmet met ebola

VN-functionaris Leila Zerrougui schrijft in de memo dat de patiënt een medewerker in de stad Beni is. „Die ontvangt nu de noodzakelijke medische behandeling”, aldus Zerrougui. VN-missie MONUSCO wilde niet reageren en stelt dat alleen intern wordt gecommuniceerd over de zaak.

In en rond Beni zijn de afgelopen maand relatief veel besmettingsgevallen geconstateerd. Aanvallen van rebellen hebben de hulpverlening gehinderd. Peter Salama van de Wereldgezondheidsorganisatie sprak donderdag de verwachting uit dat het minstens drie tot vier maanden zal duren om de huidige uitbraak van ebola de kop in te drukken.

Salama stelde ook dat zich in Beni tientallen mensen schuilhouden die mogelijk zijn blootgesteld aan het virus. Dat vergroot de kans dat het virus verder om zich heen kan grijpen.