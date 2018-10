Diesels uit de gratie

Niet alleen worden er minder nieuwe verkocht, ook het aantal gebruikte dieselauto’s dat geïmporteerd wordt neemt fors af. In maart dit jaar werden nog 5.572 tweedehands diesels naar ons land gehaald en sindsdien daalt dat aantal gestaag tot 3.484 in september.

Verbod

„Dat is 37,4% minder dan een halfjaar eerder en het laagste niveau sinds januari 2016. Daarom storen wij ons ook zo aan het fabeltje dat door het dieselverbod in grote steden als Berlijn, Frankfurt, Stuttgart en Hamburg bij onze oosterburen, Duitse diesels massaal hiernaartoe zouden komen. Dat is onnodige stemmingmakerij”, stelt voorzitter Bertho Eckhardt van Bovag na een analyse van de verkoopcijfers.

Daarmee zet hij RAI Vereniging - belangenclub van autofabrikanten en importeurs - in de hoek. „Het is pure onzin wat daar verkondigd wordt”, zegt de Bovag-voorzitter.

„Ook al laait de discussie bij onze oosterburen flink op en worden Duitsers met hoge premies verleid hun diesels in te ruilen; uit de cijfers lijkt er geen enkele grond te bestaan aan te nemen dat die auto’s massaal naar ons land zouden komen. Nederland is gewoon geen dieselland en zal dat ook niet worden”, meent Bertho Eckhardt.

„Sterker nog, ons land exporteert zelf steeds meer diesels. Voor de Nederlandse particulier, die gemiddeld 11.000 kilometer per jaar rijdt, is een dieselauto vanwege de hoge toeslag in de motorrijtuigenbelasting simpelweg ook geen optie. Alleen veelrijders kiezen hiervoor en dan moeten de kilometrages al richting de 30.000 per jaar gaan om dit rendabel te maken”, aldus de Bovag-voorman.

„Wij vinden het een onbegrijpelijke en onverstandige reactie van Bovag”, reageert een woordvoerder van RAI Vereniging.

„Blijkbaar kunnen zij in een glazen bol kijken en domineert het handelsbelang. Het is een feit dat straks in Duitsland potentieel 1,2 miljoen oudere diesels beschikbaar komen die hier nog lang mee kunnen. Gezien de enorme klimaat- en luchtkwaliteitsbelangen, is onze waarschuwing dan ook op zijn plaats”, aldus RAI Vereniging.

Elektrisch

Daar waar het aantal diesels in Nederland daalt, stijgt het aantal vol-elektrische auto’s vrijwel omgekeerd evenredig. De groei ten opzichte van begin dit jaar is ruim 62% en tegen het einde van 2018 zullen er in ons land om en nabij de 45.000 elektrische auto’s rondrijden; een ruime verdubbeling in vergelijking met eind vorig jaar toen er 21.115 geregistreerd stonden.